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Украинский пловец "случайно" установил новый мировой рекорд
02.07.2018 13:15
Украинский пловец Андрей Говоров побил мировой рекорд на 50-метровке баттерфляем, сообщает ТСН.
Говоров преодолел дистанцию за 22,27 секунды на престижном турнире SEVEN HILLS в Риме. Таким образом, наш пловец превзошел предыдущее достижение испанца Рафаэля Муньоса на 16 сотых.
При этом украинец признался, что сейчас не работает над этим стилем в тренировочном процессе, а стартовал на этой дистанции для разминки.
"Если честно, то все эти годы я в основном тренирую свободный стиль. Плавать баттерфляем так мне дано от природы", - прокомментировал Андрей.
Теги: Украина, пловец, мировой рекорд
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