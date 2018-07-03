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Беглый Янукович "засветился" на матче Россия — Испания
03.07.2018 13:15
По информации российских СМИ, экс-президент Украины Виктор Янукович был в числе присутствующих на матче Россия — Испания, сообщает sportarena.com.
Бывшый глава государства находился в числе представителей правительственной ложи. Вместе с ним на вип-местах пребывали премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также президент ФИФА Джанни Инфантино и король Испании Филипп VI.
Янукович находится в России на протяжении четырех лет с момента своего бегства. Будучи президентом Украины, он нередко посещал матчи при участии сине-желтых.
Теги: Россия, Донбасс, Испания, Виктор Янукович, Чемпионат мира по футболу
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