Беглый Янукович "засветился" на матче Россия — Испания

03.07.2018 13:15

По информации российских СМИ, экс-президент Украины Виктор Янукович был в числе присутствующих на матче Россия — Испания, сообщает sportarena.com.

Бывшый глава государства находился в числе представителей правительственной ложи. Вместе с ним на вип-местах пребывали премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также президент ФИФА Джанни Инфантино и король Испании Филипп VI.

Янукович находится в России на протяжении четырех лет с момента своего бегства. Будучи президентом Украины, он нередко посещал матчи при участии сине-желтых.