Стали известны все участники 1/4 финала Чемпионата мира-2018 по футболу

04.07.2018 08:25

3 июля завершились последнии матчи 1/8 финала чемпионата мира. Восемь команд-неудачниц покинули турнир, еще столько же сформировали четвертьфинальные пары Мундиаля в России, сообщает XSPORT.ua,.

В рамках 1/4-й финала была сформирована такая сетка:

6 июля, пятница

17:00 Уругвай — Франция, Нижний Новгород

21:00 Бразилия — Бельгия, Казань

7 июля, суббота

17:00 Швеция — Англия, Самара

21:00 Россия — Хорватия, Сочи