Букмекеры назвали фаворита матча Уругвай – Франция

06.07.2018 12:15

Сегодня сборные Франции и Уругвая в матче четвертьфинала разыграют одну из путевок в полуфинал Чемпионата мира, сообщает Телеканал новостей «24».

Из-за потери Уругваем одной из своих главных ударных сил – форварда Эдисона Кавани, больше шансов на проход именно у европейцев. В этом четвертьфинале фаворитом матча выступает сборная Франции.

William Hill коэффициент на победу французов выставил 1,95. В то время как на Уругвай – 4,50. Ничья в матче – 3,10.

В PariMatch несколько выше коэффициенты на этот матч: победа Уругвая – 4,60, победа Франции – 2,01. Ничья в матче в основное время – 3,20.

"Фаворит" коэффициент на победу Франции выставил на уровне 1,99. На Уругвай – 4,50. Ничья в основное время – 3,30.