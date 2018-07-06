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Букмекеры назвали фаворита матча Уругвай – Франция
06.07.2018 12:15
Сегодня сборные Франции и Уругвая в матче четвертьфинала разыграют одну из путевок в полуфинал Чемпионата мира, сообщает Телеканал новостей «24».
Из-за потери Уругваем одной из своих главных ударных сил – форварда Эдисона Кавани, больше шансов на проход именно у европейцев. В этом четвертьфинале фаворитом матча выступает сборная Франции.
William Hill коэффициент на победу французов выставил 1,95. В то время как на Уругвай – 4,50. Ничья в матче – 3,10.
В PariMatch несколько выше коэффициенты на этот матч: победа Уругвая – 4,60, победа Франции – 2,01. Ничья в матче в основное время – 3,20.
"Фаворит" коэффициент на победу Франции выставил на уровне 1,99. На Уругвай – 4,50. Ничья в основное время – 3,30.
Теги: Франция, Уругвай, прогноз, Чемпионат мира по футболу
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