Огнена Вукоевича наказали "за Украину"

09.07.2018 16:30

Хорватский футбольный союз принял решение отстранить члена национальной команды Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в чемпионате мира, сообщает официальный сайт организации, передает XSPORT.ua.

Вукоевич выведен из состава хорватской делегации и не будет работать со сборной во время чемпионата мира в России. После победы его команды над сборной России в 1/4 финала чемпионата мира бывший полузащитник «Динамо» записал видео с защитником «клетчатых» Домагоем Видой, который выкрикнул «Слава Украине!».

Ранее ФИФА вынесла предупреждения Домагою Виде, но отстранять игрока от оставшихся матчей не стала.