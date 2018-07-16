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Итоги чемпионата мира по футболу
Матчем Франция - Хорватия завершился чемпионат мира-2018 по футболу, сообщает "Интерфакс".
Сборная Франции стала двукратным чемпионом мира. В финале в Москве французы добились победы над национальной командой Хорватии со счетом 4:2. Ранее французы выигрывали ЧМ ровно 20 лет назад – на домашнем чемпионате.
Что касается сборной Хорватии, то для нее серебро – наивысшее достижение на чемпионатах мира. Ранее она один раз завоевала бронзу, причем сделала это как раз в 1998 году во Франции
После финала Франция – Хорватия организаторы объявили имена лауреатов турнира. Золотой мяч вручен лучшему игроку чемпионата мира полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу. Золотая бутса - форварду сборной Англии Гарри Кейну, который забил шесть мячей. Примечательно, что все шесть его голов были проведены на групповом этапе.
Золотая перчатка была вручена лучшему вратарю турнира бельгийцу Тибо Куртуа. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата мира.
Аргентинец Нестор Питана, обслуживавший финал ЧМ-2018, признан лучшим арбитром.
Теги: Чемпионат мира по футболу, итоги, финал
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