Сегодня юношеская сборная Украины стартует на Евро-2018

17.07.2018 13:00

Юношеская сборная Украины по футболу (U-19, возраст игроков до 19-ти лет) во вторник начинает выступления в финальном турнире Евро-2018, который стартовал в Финляндии, сообщает Укринформ.

В городе Вааса подопечные Александра Петракова в 20.30 встретятся с французами. Немного раньше, в 18.30 прозвучит стартовый свисток арбитра встречи других команд группы В - Турции и Англии, которые сыграют в Сейнайоки, сообщает Укринформ.

Команды группы А свои матчи провели 16 июля. Португалия победила Норвегию - 3:1, а финны уступили итальянцам - 0:1.

20 июля соперником сборной Украины во втором туре группового турнира будет команда Англии, а 23-го - сборная Турции. Оба матча состоятся в Сейнайоки и начнутся в 18.30.

Напомним, что по две лучшие команды из групп А и В продолжат борьбу в полуфиналах, победители которых встретятся в "золотой" игре. Полуфиналы пройдут 26 июля, финал - 29-го (Сейнайоки - 19.30).

По итогам Евро-2018 первые пять команд станут участниками чемпионата мира-2019 (U-20).