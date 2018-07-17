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Усик уволил своего тренера накануне боя с Гассиевым
Украинский чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик выйдет на ринг против чемпиона IBF/WBA россиянина Мурата Гассиева фактически без главного тренера. Украинский боксер сообщил в превью к поединку, что прекратил сотрудничество с Сергеем Ватаманюком, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам Усика, Ватаманюк не был его тренером по-настоящему, а только помогал ему в некоторых нюансах.
"Сейчас мы расстались, потому что его работа не помогала мне развиваться. Я не хочу работать с человеком, просто чтобы кто-то был. Ватаманюк - хороший парень, но хороший парень - это не профессия", - сказал Усик.
Vringe пишет, что готовит украинца к важнейшему бою в карьере его катмен Расс Анбер, который у него в команде уже несколько лет.
Также, частично подготовкой Усика занимается отец Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко.
Теги: тренер, увольнение, Александр Усик
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