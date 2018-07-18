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Украина победила Францию на юношеском Евро-2018

18.07.2018 09:50
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Украина победила Францию на юношеском Евро-2018

Футболисты юношеской сборной Украины (U-19, возраст игроков до 19-ти лет) обыграли во вторник команду Франции (2:1) в стартовом матче финальной стадии Евро-2018 в Финляндии, сообщает Укринформ.
На стадионе городе Вааса мячи забили киевские динамовцы Георгий Цитаишвили (13-я минута) и Сергей Булеца (86). У соперников отличился представитель клуба "Гавр" Рафик Гитан (23). На 64-й минуте в составе французов удален с поля защитник Маланг Сарр.
В первом матче группы В Англия победила Турцию - 3:2.
Именно англичане будут 20 июля соперниками украинской команды во втором туре. 23 июля украинская сборная встретится с турецкими сверстниками. Оба матча пройдут в городе Сейнайоки и начнутся в 18.30.



Теги: Украина, Франция, Чемпионат Европы, победа, U-19
 
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