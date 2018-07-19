Последние новости раздела
- Киевское "Динамо" презентовало форму от нового спонсора09:05
- Украина победила Францию на юношеском Евро-201809:50
- Сегодня юношеская сборная Украины стартует на Евро-201813:00
- Усик уволил своего тренера накануне боя с Гассиевым11:15
- Итоги чемпионата мира по футболу09:30
- Глава ФИФА рассыпался в комплиментах России15:22
- Хорватия впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)08:45
- Определился первый финалист ЧМ-201809:00
- ФФУ отреагировала на скандал с Вукоевичем14:30
- Огнена Вукоевича наказали "за Украину"16:30
Киевское "Динамо" презентовало форму от нового спонсора
19.07.2018 09:05
Киевский футбольный клуб "Динамо" в конференц-зале столичного НСК "Олимпийский" презентовал новую форму команды в сезоне-2018/2019, сообщает Укринформ.
Были представлены два комплекта игровой формы "Динамо" от всемирно известнофй фирмы New Balance. Представители клуба и компании New Balance подписали меморандум о сотрудничестве на ближайшие три года.
Впервые киевское "Динамо" сыграет в новом комплекте формы уже в эту субботу, 21 июля, в поединке за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера".
Теги: спонсор, форма, презентация, ФК "Динамо" Киев
Читайте также:
- Под Горловкой ликвидирован наемник из Шадринска13:20
- На Донбассе ВСУ разгромили ДРГ боевиков: выживший российский военный взят в плен - подробности13:01
- В Алчевске оккупационные «власти ЛНР» школы преобразовывают в «кадетские корпуса»12:39
- Террористы расплачиваются за атаки на ВСУ вблизи Светлодарска: два "200-х" и пятеро раненых12:18
- Боевики «ЛНР» запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ11:59
- ВСУ попали под минометный огонь российских военных11:40
- В центре Авдеевки прогремел взрыв10:52
- «Люди не смогут платить»,— в Славянске на 217% подняли стоимость на услуги ЖКХ10:38
- Ситуация на КПВВ сегодня, 19 июля08:42
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина08:35
- Под Горловкой ликвидирован наемник из Шадринска13:20
- На Донбассе ВСУ разгромили ДРГ боевиков: выживший российский военный взят в плен - подробности13:01
- В Алчевске оккупационные «власти ЛНР» школы преобразовывают в «кадетские корпуса»12:39
- Террористы расплачиваются за атаки на ВСУ вблизи Светлодарска: два "200-х" и пятеро раненых12:18
- Боевики «ЛНР» запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ11:59
- ВСУ попали под минометный огонь российских военных11:40
- Представлено шестое поколение защитных стекол Gorilla Glass11:30
- Подорожание проезда накроет всю Украину: что следует знать11:17
- В центре Авдеевки прогремел взрыв10:52
- «Люди не смогут платить»,— в Славянске на 217% подняли стоимость на услуги ЖКХ10:38
- Как предупредить болезни? 10 анализов, которые нужно сдать каждому10:15
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?08:22
- Надо готовиться к худшему: Бабченко выдал мощный пост о нацизме в России и том, как защититься от него Украине08:17
- Вітамін, який захистить від укусів комарів22:42
- Медики назвали причину возникновения мигреней22:15
- Врачи: при боли в горле поможет мороженое18:30
- Советы, которые помогут побороть лень18:12
- Не ежедневно: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ12:42
- Как ведут себя в любви женщины всех знаков зодиака09:25
- Учитесь мало говорить — слова и мысли влияют на нашу жизнь08:56
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- «Любит это дело, когда в умате»: Ходаковский раскрыл жуткую правду о Захарченко
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал
- У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв