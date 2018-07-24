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Сборная Украины U-19 вышла в полуфинал Евро-2018
24.07.2018 08:30
Сборная Украины U-19, обыграв сборную Турции, пробилась в полуфинал молодежного Евро-2018. Единственный мяч на 9-й минуте матча забил Сергей Булеца, сообщает XSPORT.ua.
В параллельном матче Франция разгромила Англию (5:0) и позволила нам выйти из группы с первого места - в активе Украины 7 очков. Франция также пробилась в полуфинал с 6-ю очками.
В плей-офф наша команда сыграет против Португалии, а Франция будет играть против Италии. Также Украина сыграет на чемпионате Европы U-20, который пройдет в следующем году.
Теги: Чемпионат Европы, полуфинал, U-19, Сборная Украины
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