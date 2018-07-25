Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Российский боксер Гассиев готов к реваншу с Усиком

25.07.2018 12:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российский боксер Гассиев готов к реваншу с Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что готов выйти на бой-реванш с украинцем Александром Усиком.

Так, Гассиев отметил: «Пока никаких разговоров о реванше не было. В контракте это не было указано, но все может поменяться в любой момент. Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то в любое время и в любом месте».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, спорт, бокс, Александр Усик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх