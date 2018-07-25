Российский боксер Гассиев готов к реваншу с Усиком

25.07.2018 12:50

Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что готов выйти на бой-реванш с украинцем Александром Усиком.

Так, Гассиев отметил: «Пока никаких разговоров о реванше не было. В контракте это не было указано, но все может поменяться в любой момент. Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то в любое время и в любом месте».

Источник: https://donpress.com