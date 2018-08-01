- Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров .21:33
- "Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего на четверть миллиона за поездку на рождение ребенка20:34
- Украина может потерять абсолютного чемпиона после предоставления Томоса УПЦ17:05
- Усик получил звание суперчемпиона WВО08:50
- Российский боксер Гассиев готов к реваншу с Усиком12:50
- Сборная Украины U-19 вышла в полуфинал Евро-201808:30
- Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины14:39
- Тайно готовил к бою: раскрыт секрет победы Усика над Гассиевым09:21
- Усик триумфально вернулся на родину после боя с Гассиевым (ВИДЕО)09:10
- Букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Украины 10:10
Украина может потерять абсолютного чемпиона после предоставления Томоса УПЦ
Абсолютный чемпиона мира, украинский чемпион Александр Усик уже неоднократно дал понять, что он еще с детства глубоко набожный человек, при чем вера его ассоциируется напрямую только с Московским Патриархатом.
Таких людей в Украине немало, немало из них очень известные и талантливые люди. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский общественный деятель, блогер Юрий Тыщук.
Он отмечает, что сегодня кричит о своей каноничности, именно громче всех кричит, хоть и не является каноническим, Московский Патриархат. Исторические подробности, которые опровергают этот миф являются сложными и запутанными и не все их могут понять. Еще совсем недавно, особенно во времена Януковича, подрывной деятельности МП способствовала власть. После получения Томоса Вселенского Патриарха появится автокефальная Украинская православная церковь с явной и очевидной каноничностью. Миф о каноничности Московского Патриархата на территории Украины развеется. Нет никаких сомнений в том, что агрессивная часть МП, управляемая государством-агрессором, которая сопротивляется украинскому развитию сейчас, будет вести подрывную деятельность и после.
По словам Тыщука, священнослужители, верные МП разделятся. Некоторая часть примкнет к каноническому автокефальному украинскому православию. Некоторая часть – по разным причинам останется под руководством враждебных Украине сил. Кто-то отойдет вообще, расстроенный «любовию братьев во Христе», которая больше похожа на адскую ненависть и желание доминировать. И вот здесь возникает вопрос: по какую сторону будет Усик и другие с подобным мировоззрением? Юрий Тыщук пишет, что есть вера, что он останется с Украиной. Этого можно достичь только мудростью, которая включает наказание злобных, просвет введенных в заблуждение и содействие искренним верующим.
Теги: Украина, Донбасс, чемпион
- Донецку дали семь лет на обоснование строительства метро
- Президент обругал министра, обручил три пары,а также задумал связать дорогой Донецк и Луганск
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике
- Жителям Донбасса задолжали почти 180 миллионов гривен
- «Ощадбанк» заберет миллион счетов у... коллег
- Приплыли. Евро перевалили за двенадцать
- Красный Крест готов оказать помощь пенсионерам ОРДЛО20:41
- На Луганщине СБУ блокировала переправку наркотиков в РФ 19:48
- На КПВВ «Гнутово» задержана женщина, перевозившая на неподконтрольный Донбасс украшения 19:00
- Жителям Славянска, чье жилье было разрушено в 2014 году из-за АТО, выплатят матпомощь18:46
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина18:33
- Чайник просто взорвался: В «ДНР» заявили, что половина ввозимой в «республику» продукции негодна15:35
- «ДНР» хочет забрать недвижимость у ММК им. Ильича и Проминвестбанка14:45
- На Донетчине каждый десятый автобус с нарушениями: водители без документов, но трезвые14:37
- В Донецкой области появится новый праздник14:04
- В Счастье полицейские обнаружили в посылке наркотики13:47
- Донбасс уходит под землю? Мнение экспертов22:36
- Игорь ОШКАДЕРОВ: Украина может и должна быть энергонезависимой22:24
- Порошенко: Россию ожидает большой иск от Украины из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса21:47
- Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров .21:33
- Купол Верховной Рады Украины отремонтируют впервые за 45 лет 21:12
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Красный Крест готов оказать помощь пенсионерам ОРДЛО20:41
- "Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего на четверть миллиона за поездку на рождение ребенка20:34
- Селфі можуть бути корисними20:15
- В Киеве на улице прохожие нашли гранату20:02
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Как избавиться от головной боли: полезные советы11:42
- Польза меда для человека07:18
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля
- "Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко
- "Персонал такого давно не помнит", - врач с Донбасса о большом количестве убитых боевиков в морге Краснодона
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней