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Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров .

01.08.2018 21:33
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Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров .

 В финале чемпионата Европы в Италии украинец Александр Грушин был сильнее белоруса Максима Негоды – 11:3.  

1 августа украинец Александр Грушин стал чемпионов Европы по греко-римской борьбе среди юниоров. Об этом сообщает Wrestlingua. В 1/8 финала Грушин поборол поляка Матеуша Шевчука (9:0), в четвертьфинале – Кловелле Ван Мейера из Германии (8:0), а в полуфинале – Иштвана Ванча из Венгрии (6:2). В финале украинец оказался сильнее белоруса Максима Негоды – 11:3.   



Теги: Донбасс, чемпион, украинец, борьба
 
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