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Усик получил звание суперчемпиона WВО
01.08.2018 08:50
Абсолютный чемпион мира Александр Усик (15-0, 11 КО) получил звание суперчемпиона WBO, сообщает XSPORT.
Пояс Всемирной боксерской организации стал первым в карьере Усика, после чего он пять раз провел его защиту и прибавил к нему титулы WBC, WBA и IBF. В результате, WBO приняла решение наградить его особым званием.
В статусе суперчемпиона Усик в любое время может стать обязательным претендентом на пояс дивизионом ниже или выше. Исходя из заявлений в сети, он может воспользоваться этим правом в отношении Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), который владеет поясом WBO в супертяжелом весе.
Теги: WBO, звание, Александр Усик
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