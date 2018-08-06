Экс-форвард «Шахтера» выиграл титул в Турции

06.08.2018 16:30

Воспитанник донецкого футбола Евгений Селезнев в составе своей команды «Акхисар Беледиеспор» стал обладателем Суперкубка Турции-2018.

Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Наш соотечественник вышел в старте в данном поединке против «Галатасарая». Уже на 5-й минуте форвард украинской сборной забил мяч, который долгое время оставался единственным во встрече.

На 42-й минуте Селезнев мог удвоить результат, но угодил в штангу. Спустя 37 оборотов секундной стрелки стамбульцы выравняли положение и перевели игру в экстратайм. Счет не изменился до завершения дополнительного времени. Пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти.

Селезнев пробивал последним в первой пятерке, и свой 11-метровый реализовал, а Гомис из «Галатасарая» – нет. Таким образом, «Акхисар» сенсационно выиграл в серии со счетом 5:4 и добавил к триумфу в Кубке Турции победу в Суперкубке страны.

Напомним, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона 2017/18.

Источник : https://zi.dn.ua