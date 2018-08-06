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Экс-форвард «Шахтера» выиграл титул в Турции
Воспитанник донецкого футбола Евгений Селезнев в составе своей команды «Акхисар Беледиеспор» стал обладателем Суперкубка Турции-2018.
Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
Наш соотечественник вышел в старте в данном поединке против «Галатасарая». Уже на 5-й минуте форвард украинской сборной забил мяч, который долгое время оставался единственным во встрече.
На 42-й минуте Селезнев мог удвоить результат, но угодил в штангу. Спустя 37 оборотов секундной стрелки стамбульцы выравняли положение и перевели игру в экстратайм. Счет не изменился до завершения дополнительного времени. Пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти.
Селезнев пробивал последним в первой пятерке, и свой 11-метровый реализовал, а Гомис из «Галатасарая» – нет. Таким образом, «Акхисар» сенсационно выиграл в серии со счетом 5:4 и добавил к триумфу в Кубке Турции победу в Суперкубке страны.
Напомним, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона 2017/18.
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, шахтер , Турция, титул
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