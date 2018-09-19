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Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов

19.09.2018 10:15
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Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился рекордным - восьмым, - хет-триком в Лиге чемпионов. Аргентинец забил три мяча в матче 1-го тура с ПСВ, сообщает ТСН.
Форвард "сине-гранатовых" открыл счет ударом со штрафного на 32-й минуте, став автором первого гола в нынешней Лиге чемпионов. Еще по голу Лео забил на 77-й и 87-й минутах.
Установив рекорд, 31-летний аргентинец опередил своего вечного соперника - Криштиану Роналду, в активе которого остается 7 хет-триков в Лиге чемпионов. Отметим, что "Ювентус" Роналду будет играть в среду, 19 сентября.



Теги: Лионель Месси, Лига Чемпионов, рекорд
 
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