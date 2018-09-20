«Шахтер» едва не проиграл дебютанту Лиги чемпионов (ВИДЕО)

20.09.2018 08:40

Донецкий «Шахтер» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов в Харькове на ОСК «Металлист» сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом», который является дебютантом самого престижного еврокубка, сообщает Xsport.

«Горняки» пропустили уже на шестой минуте – Гриллич отлично обыгрался с Битенкуром при входе в штрафную, и воспользовался разрезной передачей партнера на все 100%, перебросив мяч через Пятова.

Сравняли счет подопечные Паулу Фонсеки усилиями Исмаили, который протянул круглого по левому флангу, обыграл на замахе защитника немцев, вошел в штрафную и внешней стороной левой стопы вырезал в дальний угол. Бауманн момент удара не видел и спасти команду не смог.

Гости во второй раз забили на 38 минуте – после подачи углового Андрей Пятов ошибся на выходе, и Ховард Нортвейт ударом головой переправил мяч в сетку украинской команды.

Второй тайм чемпионы Украины провели так, что сразу стало ясно, что в перерыве были сделаны выводы из действий команды в первом. «Хоффенхайм» был под постоянным прессингом и давлением на свои ворота. Однако, забить «горняки» смогли лишь раз, зато как – Майкон пушечным выстрелом метров с 30 поразил правый нижний угол ворот соперника и принес своей команде ничью в очень непростом поединке.