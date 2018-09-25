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FIFA выбрала лучшего футболиста года

25.09.2018 10:30
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FIFA выбрала лучшего футболиста года

Лучшим футболистом года по версии FIFA признан полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, сообщает XSPORT.ua.
В борьбе за этот приз хорват обошел нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.
В прошлом сезоне Модрич в составе «Реала» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, а со сборной Хорватии вперыве в ее истории дошел до финала чемпионата мира.



Теги: ФИФА, титул, футболист
 
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