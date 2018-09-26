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Появилась официальная информация о бое Ломаченко – Педраса

26.09.2018 16:10
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Появилась официальная информация о бое Ломаченко – Педраса

Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем пояса WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) пройдет 8-го декабря в Нью-Йорке, сообщает промоутерская компания Top Rank, информирует Sport.ua.
Бой состоится на арене Madison Square Garden. В этом поединке оба боксера впервые будут защищать чемпионские титулы в легком весе. Напомним, после победы 12 мая над Хорхе Линаресом украинец стал чемпионом мира сразу в трех весовых категориях.



Теги: бокс, поединок, Василий Ломаченко
 
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