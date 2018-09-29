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Украина впервые потеряла очки на шахматной Олимпиаде

29.09.2018 07:57
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Украина впервые потеряла очки на шахматной Олимпиаде

Мужская команда одержала пятую победу подряд, а девушки впервые разошлись миром.

В Батуми завершился пятый тур шахматной Олимпиады. Сборная Украины продолжила свое выступление без поражений, но сегодня наших гроссмейстерам не удалось синхронно одержать победы. Если мужская команда в составе Василия Иванчука, Павла Эльянова, Юрия Криворучко и Руслана Пономарева обыграла испанцев – 2,5:1,5, при этом только Пономарев свел две партии к ничьей, остальные одердали победы.

То наши девушки Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина и Наталья Жукова сыграли вничью с Грузией – 2:2. Сестры Музычук дважды сыграли вничью, Ушенина свою партию выиграла, а Жукова – проиграла.

После пяти туров мужская сборная Украины имеет в своем активе 10 баллов и делит первое место с Азербайджаном, Польшей и Чехией, а женская команда с девятью баллами идет следом за США, у которых на одно очко больше.

В женских соревнованиях участвует 151 национальная команда. Игровые дни: 24-28 сентября, 30 сентября – 5 октября. Выходной: 29 сентября.

В мужских соревнованиях участвуют 185 национальных команд. Игровые дни: 24-28 сентября, 30 сентября – 5 октября. Выходной: 29 сентября.

Источник : segodnya.ua 



Теги: Донбасс, шахматы, олимпиада, очки
 
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