Братьев Кличко занесли в Книгу рекордов Гиннесса

02.10.2018 09:45

Знаменитых украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее число боев, передает Новое время.

Как сообщает официальный сайт Виталия Кличко, об этом объявили на гала-вечера 56-го конгресса Всемирного боксерского совета, который проходит в Киеве.

В качестве профессионалов Владимир Кличко провел 69 боев (64 победы, 54 - нокаутом, пять поражений), нынешний мэр Киева участвовал в 47 поединках (45 побед, 41 - нокаутом, два поражения).

"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд – это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны", - признался Виталий Кличко.