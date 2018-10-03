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«Шахтер» не удержал победу в Лионе
«Шахтер» сыграл вничью с «Лионом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает XSPORT.ua.
Главным героем встречи, которая прошла в рамках группы F, стал нападающий «оранжево-черных» Жуниор Мораес – бразилец дважды расписался в воротах соперника.
В первом тайме было всего пару шансов отличиться у обоих коллективов, но свой момент сумели реализовать дончане: связка Исмаили-Тайсон-Мораес сработала идеально, а последний точно завершил атаку своей команды. Также в первом тайме вспомним дальний удар того же Мораеса, но голкипер потащил выстрел бразильца.
Второй тайм начался как нельзя лучше – вновь отличился Мораес, на этот раз 31-летний форвард шикарно пробил в дальний угол из-под защитника – это второй гол бразильца за «Шахтер» в Лиге чемпионов.
Забив два мяча, «горняки» немного подсели, отдав инициативу сопернику, чем «Лион» несомненно воспользовался. Два гола за три минуты – таков результат усилий французов.
На 78 минуте игры «Лион» имел все шансы повести в счете, но потрясающий сэйв совершил голкипер «Шахтера» Андрей Пятов. В целом, вратарь сборной Украины провел достойный поединок.
Шикарный момент имел на 90 минуте вышедший на замену Оларенважу Кайоде. Пробив по незащищенным воротам, нигериец попал в каркас ворот.
«Лион» - «Шахтер» 2:2
Голы: Мораес, 44, 55 - Дембеле, 70, Дюбуа, 72
«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле (Диоп,87) , Траоре (Депай, 63), Тузар, Фекир, Дембеле (Корне, 81).
«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Марлос, Майкон, Мораес (Кайоде, 83).
Предупреждения: Фекир, 46.
Теги: Донбасс, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
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