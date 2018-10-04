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Лига Европы: букмекеры не верят в успех украинских клубов

04.10.2018 11:00
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Лига Европы: букмекеры не верят в успех украинских клубов

В четверг, 4 октября, состоятся матчи 2-го тура группового раунда Лиги Европы. "Ворскла" в Полтаве встретит лиссабонский "Спортинг", а "Динамо" сыграет в Чехии с "Яблонцем". По мнению букмекеров, фаворитами наши команды не являются, соогбщает СТРАНА.ua.
Тотализатор William Hill на победу "Спортинга" предлагает коэффициент 1,80, успех украинцев оценивается в 4,75, а ничья - в 3,40.
В "чешском" противостоянии William Hill отдает минимальное преимущество хозяевам поля. На победу "Яблонца" можно поставить с коэффициентом 2,60, на успех "Динамо" - 2,80, на ничью - 3,10.
Поединок на полтавском стадионе имени Алексея Бутовского, начнется в 19.55. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале "Футбол 1".
Игра в Яблонце-над-Нисоу стартует в 22.00. Прямая телетрансляция пройдет на канале "Футбол 2".



Теги: прогноз, букмекер, Лига Европы
 
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