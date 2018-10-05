Лига Европы: «Динамо» и «Ворскла» не удержали победные счета

05.10.2018 11:20

В четверг, 4 октября, «Динамо» и «Ворскла» сыграли встречи 2-го тура Лиги Европы сезона-2018/19, сообщает Главком.

Полтавская команда дома вела в счете 1:0 в матче с португальским «Спортингом», но дважды пропустила в компенсированное ко второму тайму время и проиграла 1:2. «Бело-синие» выигрывали в Чехии у «Яблонца» 2:0, однако и они впоследствии, пропустив дважды, упустили победу - 2:2. Напомним, что и донецкий «Шахтер» в поединке Лиги чемпионов против «Лиона» вел 2:0, но в итоге сыграл вничью.