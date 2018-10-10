Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Федерация футбола Украины наказала киевское "Динамо"

10.10.2018 11:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Федерация футбола Украины наказала киевское "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение наказать киевское "Динамо" по результатам рассмотрения событий, которые произошли во время поединка "Арсенал-Киев" - "Динамо", состоявшегося 30 сентября, сообщает XSPORT.ua.
Президент клуба Игорь Суркис и администратор клуба Виктор Кашпур за "неподобающее поведение" отстранены на 3 матча каждый. Главный тренер киевлян Александр Хацкевич, удаленный во время поединка, отстранен на 1 матч.
Кроме того КДК ФФУ решил отстранить защитника "Динамо" Артема Шабанова на два матча за грубое нарушение против игрока "Арсенала" Сергея Грыня.
В добавок, киевский клуб оштрафован на 250 тысяч гривен за неподобающее поведение болельщиков.



Теги: ФФУ, Игорь Суркис, наказание, Александр Хацкевич, ФК "Динамо" Киев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх