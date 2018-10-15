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Одесская теннисистка установила рекорд Украины

15.10.2018 11:50
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Одесская теннисистка установила рекорд Украины

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская сенсационно выиграла турнир серии WTA - Hong Kong Open. В финальном поединке 18-летняя Ястремская одолела первую ракетку Китая Ван Цян в двух сетах - 6:2, 6:1, сообщает ТСН.
Благодаря этой победе, Ястремская установила новый рекорд Украины, став самой молодой теннисисткой (18 лет и 4 месяца), которая выиграла турнир WTA. Ранее рекорд принадлежал Элине Свитолиной (18 лет и 10 месяцев), которая зачехлила ракетку на стадии четвертьфинала турнира в Гонконге, проиграв той же Ван Цян.
Благодаря успешному выступлению Ястремская поднимется на 36 позиций и займет 66-е место в мировом рейтинге, что является личным рекордом девушки в карьере.



Теги: Украина, теннис, рекорд, WTA
 
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