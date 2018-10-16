Украинская тяжелоатлетка установила мировой рекорд

16.10.2018 08:50

Украинская тяжелоатлетка Татьяна Мельник сумела побить мировой рекорд в жиме лежа в весовой категории 72 килограмма на турнире в Люксембурге. Об этом сообщает официальный сайт турнира, передает XSPORT.ua.

Украинка, показав результат 180,5 килограмма, установила новый мировой рекорд в данной весовой категории среди женщин. При этом предыдущий рекорд в 180 килограмм принадлежал другой украинке Антонине Марченко, установившей его на турнире в Чехии в мае этого года.