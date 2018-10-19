На матч Шахтер - Манчестер Сити уже продано более 35000 билетов

19.10.2018 09:30

На матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором Шахтер примет Манчестер Сити, осталось в продаже менее 5000 билетов, сообщает UA-Футбол.

Напомним, что ОСК Металлист вмещает 40 тысяч зрителей, и поэтому желающие еще могут купить билеты (в том числе на центральные места) как онлайн на официальном сайте Горняков, так и в кассах стадиона.

Также отметим, что поединок состоится в следующий вторник 23 октября. Начало игры в 22:00.