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Украинская теннисистка впервые выиграла Итоговый турнир WTA
Украинка Элина Свитолина победила американку Слоун Стивенс в финальном поединке итогового турнира WTA в Сингапуре и впервые в истории украинского тенниса стала победительницей соревнований такого уровня, сообщает Народная Правда.
В первом сете украинская теннисистка нервничала в начале, но постепенно взяла игру под свой контроль, сделала несколько брейков, защитила свои подачи и победила — 3:6, 6:2, 6:2.
Украинка получила 750 очков в свой рейтинг WTA, а также 1,75 млн долларов призовых.
Отметим, что в Сингапуре Свитолина одержала пять побед: над чешками Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой, а также Каролин Возняцки из Дании. На стадии плей-офф в полуфинале турнира украинка разобралась с Кики Бертенс из Нидерландов. Интересно, что в четырех матчах для достижения положительного результата Свитолиной понадобилось три сета.
Теги: теннис, WTA, Элина Свитолина
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