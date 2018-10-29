Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Украинская теннисистка впервые выиграла Итоговый турнир WTA

29.10.2018 09:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинская теннисистка впервые выиграла Итоговый турнир WTA

Украинка Элина Свитолина победила американку Слоун Стивенс в финальном поединке итогового турнира WTA в Сингапуре и впервые в истории украинского тенниса стала победительницей соревнований такого уровня, сообщает Народная Правда.
В первом сете украинская теннисистка нервничала в начале, но постепенно взяла игру под свой контроль, сделала несколько брейков, защитила свои подачи и победила — 3:6, 6:2, 6:2.
Украинка получила 750 очков в свой рейтинг WTA, а также 1,75 млн долларов призовых.
Отметим, что в Сингапуре Свитолина одержала пять побед: над чешками Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой, а также Каролин Возняцки из Дании. На стадии плей-офф в полуфинале турнира украинка разобралась с Кики Бертенс из Нидерландов. Интересно, что в четырех матчах для достижения положительного результата Свитолиной понадобилось три сета.



Теги: теннис, WTA, Элина Свитолина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх