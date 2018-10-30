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Криштиану Роналду установил рекорд Instagram

30.10.2018 08:20
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Криштиану Роналду установил рекорд Instagram

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в социальной сети Instagram, сообщает XSPORT.ua.
Количество подписчиков у португальского форварда достигло 144 миллиона и 30 тысяч, в этом показателе он обогнал Селену Гомес, у которой 144 миллиона подписчиков.



Теги: Криштиану Роналду, рекорд, Instagram
 
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