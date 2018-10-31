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Вратарь сборной Украины пропустил два мяча в дебютном матче за испанский клуб

31.10.2018 09:20
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Вратарь сборной Украины пропустил два мяча в дебютном матче за испанский клуб

Андрей Лунин вчера дебютировал за свою нынешнюю команду — испанский «Леганес». Голкипер попал в стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано», сообщает dynamo.kiev.ua.
Дебют Лунина получился неоднозначным — украинский вратарь пропустил два мяча. Правда, в обоих случаях голы стали следствием ударов с близкого расстояния, и прямой вины голкипера в них не было. В остальных же острых эпизодах, которые создавал «Райо Вальекано» Лунин играл безупречно. Добавим, что сам поединок завершился с ничейным счетом — 2:2.



Теги: футбол, Испания, вратарь, Сборная Украины
 
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