Кубок Украины по футболу: определились все участники четвертьфинала

01.11.2018 09:00

Вчера состоялись все восемь матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу. В четвертьфинал турнира вышли: Динамо, Шахтер, Львов, СК Днепр-1, Ингулец, Ворскла, Карпаты и Заря, сообщает sportarena.com.

Среди участников не осталось команд Второй лиги, а из Первой лиги борьбу продолжают СК Днепр-1 и Ингулец.

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины состоится 2 ноября, а матчи запланированы на 4 апреля 2019 года. Финал турнира пройдет 15 мая в Запорожье.