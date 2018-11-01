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Кубок Украины по футболу: определились все участники четвертьфинала
01.11.2018 09:00
Вчера состоялись все восемь матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу. В четвертьфинал турнира вышли: Динамо, Шахтер, Львов, СК Днепр-1, Ингулец, Ворскла, Карпаты и Заря, сообщает sportarena.com.
Среди участников не осталось команд Второй лиги, а из Первой лиги борьбу продолжают СК Днепр-1 и Ингулец.
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины состоится 2 ноября, а матчи запланированы на 4 апреля 2019 года. Финал турнира пройдет 15 мая в Запорожье.
Теги: футбол, Кубок Украины
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