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"Шахтер" на последних секундах вырвал победу у "Динамо" (ВИДЕО)

04.11.2018 10:35
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"Шахтер" на последних секундах вырвал победу у "Динамо" (ВИДЕО)

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в центральном матче 14 тура Чемпионата Украины, сообщает Телеканал новостей «24».
"Горняки" в первом тайме больше владели мячом, но киевляне отвечали острыми моментами. И забить "бело-голубым" удалось уже тогда, когда первый тайм почти закончился. После подачи с фланга мяч отскочил к Шапаренко, который в касание пробил мимо Пятова.
Сравнял счет "Шахтер" уже во втором тайме. Произошло это благодаря усилиям Тайсона, который вышел со скамейки запасных. Забил же гол Мораес.
Победу "Шахтеру" принес красивый и точный удар Коваленко на последней секунде дополнительного времени матча.



Теги: Донбасс, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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