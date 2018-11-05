Cтатуя Мохамеда Салаха рассмешила соцсети

05.11.2018 09:38

В Египте появилась статуя форварда "Ливерпуля" и национальной сборной страны Мохамеда Салаха, сообщает footboom.com.

Официальная презентация прошла на мировом молодежном форуме в Шарм-эль-Шейхе. Объявили, что статуя представляет собой "символ надежды всей египетской молодежи". При этом само изображение Салаха вызвало немало критики. Салах изображен в карикатурном стиле – маленького роста, с большой головой и короткими руками и ногами.