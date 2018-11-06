Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Составлен рейтинг самых дорогих футболистов

06.11.2018 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Составлен рейтинг самых дорогих футболистов

Международная футбольная обсерватория (CIES Football Observatory) опубликовала традиционный рейтинг самых дорогих игроков мира, сообщает ТСН.
Самым дорогим футболистом признан нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Стоимость 19-летнего игрока оценивается в 216,5 миллиона евро.
На втором месте Гарри Кейн ("Тоттенхэм", 197,3 миллиона евро), третий - Неймар ("ПСЖ", 197).
Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси (170,6) оказался на 6-м месте, а вот форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в топ-10.
Самый дорогой полузащитник - Деле Алли из "Тоттенхэма" (163,4 миллиона евро), защитник - Самюэль Юмтити ("Барселона", 99,2), вратарь - Эдерсон ("Манчестер Сити", 102).



Теги: стоимость, рейтинг, футболист
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх