Составлен рейтинг самых дорогих футболистов

06.11.2018 10:10

Международная футбольная обсерватория (CIES Football Observatory) опубликовала традиционный рейтинг самых дорогих игроков мира, сообщает ТСН.

Самым дорогим футболистом признан нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Стоимость 19-летнего игрока оценивается в 216,5 миллиона евро.

На втором месте Гарри Кейн ("Тоттенхэм", 197,3 миллиона евро), третий - Неймар ("ПСЖ", 197).

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси (170,6) оказался на 6-м месте, а вот форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в топ-10.

Самый дорогой полузащитник - Деле Алли из "Тоттенхэма" (163,4 миллиона евро), защитник - Самюэль Юмтити ("Барселона", 99,2), вратарь - Эдерсон ("Манчестер Сити", 102).