Последние новости раздела
- "Шахтёр" второй раз разгромно проиграл "Манчестер Сити" (ВИДЕО)10:00
- Букмекеры считают нереальной победу "Шахтера" над "Манчестер Сити"14:55
- Составлен рейтинг самых дорогих футболистов10:10
- Cтатуя Мохамеда Салаха рассмешила соцсети09:38
- "Шахтер" на последних секундах вырвал победу у "Динамо" (ВИДЕО)10:35
- Вернусь на ринг, чтобы обновить рекорд: Кличко сделал неожиданное заявление15:39
- Букмекеры определили фаворита поединка Усик – Беллью12:45
- Кубок Украины по футболу: определились все участники четвертьфинала09:00
- Вратарь сборной Украины пропустил два мяча в дебютном матче за испанский клуб09:20
- Криштиану Роналду установил рекорд Instagram08:20
"Шахтёр" второй раз разгромно проиграл "Манчестер Сити" (ВИДЕО)
08.11.2018 10:00
7 ноября в четвертом туре группового раунда футбольной Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" был деклассирован на выезде командой английского клуба "Манчестер Сити", пропустив шесть мячей и не забив ни одного, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В октябре дончане принимали британцев в Харькове, проиграв там также разгромно - 0:3.
Таким образом, после четырех туров у "Шахтера" - всего 2 очка, он занимает последнее место в своей группе.
Теги: Лига Чемпионов, проигрыш, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- В Донецке оккупационные «власти ДНР» эксплуатируют детей на разгрузке картошки «на выборы»14:22
- В ОРДО арестован человек Гиркина с позывным «Макс»14:02
- Переполох в "Л/ДНР": среди местных жителей начали распространяться резонансные слухи13:31
- Оккупационные «власти ДНР» собираются использовать на «выборах» школьников13:19
- НВФ на Донбассе из 120-х минометов обстреляли свиноферму12:59
- В больницах Горловки массово увольняются медицинские работники12:41
- "Не все доехали целыми", - сильный взрыв остудили пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе"12:09
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР11:32
- Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» картами пополнения «Лугаком»11:10
- Оккупанты РФ пожалели о дерзкой атаке на ВСУ из зениток, получив пятерых убитых и раненых наемников10:48
- В Донецке оккупационные «власти ДНР» эксплуатируют детей на разгрузке картошки «на выборы»14:22
- В ОРДО арестован человек Гиркина с позывным «Макс»14:02
- Переполох в "Л/ДНР": среди местных жителей начали распространяться резонансные слухи13:31
- Оккупационные «власти ДНР» собираются использовать на «выборах» школьников13:19
- НВФ на Донбассе из 120-х минометов обстреляли свиноферму12:59
- В больницах Горловки массово увольняются медицинские работники12:41
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- "Не все доехали целыми", - сильный взрыв остудили пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе"12:09
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР11:32
- Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» картами пополнения «Лугаком»11:10
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ