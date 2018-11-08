"Шахтёр" второй раз разгромно проиграл "Манчестер Сити" (ВИДЕО)

08.11.2018 10:00

7 ноября в четвертом туре группового раунда футбольной Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" был деклассирован на выезде командой английского клуба "Манчестер Сити", пропустив шесть мячей и не забив ни одного, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В октябре дончане принимали британцев в Харькове, проиграв там также разгромно - 0:3.

Таким образом, после четырех туров у "Шахтера" - всего 2 очка, он занимает последнее место в своей группе.