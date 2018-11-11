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Усик нокаутом отправил Беллью в отставку (ВИДЕО)
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик добыл яркую победу над британцем Тони Беллью в Манчестере и защитил принадлежащие ему титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO, сообщает iSport.ua.
Усик и Беллью аккуратно начали поединок, присматриваясь к друг другу и выбирая правильную дистанцию для нанесения ударов. Фактически, Усик начал работать только с третьего раунда, увеличивая темп и наращивая количество ударов. При этом, большого преимущества у украинца не было - Беллью старался отвечать мощными ударами навстречу и довольно часть попадал.
После примерно равной первой половины боя, в седьмом раунде Александр добавил в скорости и активности и сразу провел отличную двойку, потрясшую Беллью, но тот выстоял, проявив стойкость.
Правда, уже в восьмом раунде Усик нокаутировал Беллью, отправив его на канвас. У украинца прошел удар правой, потом левой, который потряс Беллью. Британец перестал защищаться и пропустил еще один сильный удар, который отправил его на настил ринга. Рефери остановил бой, не увидев желания Беллью подниматься.
После поражения от Александра Усика британец объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры.
"Это, определенно, конец. Я боксер мирового уровня, но есть разница между мировым уровнем и элитным уровнем. Все, кто встретятся с ним столкнуться с большими проблемами. Только лучшие и самые большие найдут путь побить его.
Я пытался показать себя с лучшей стороны. Усик – исключительный боксер, он великий чемпион, один из самых лучших в P4P, он фантастический. Мне нет оправданий, он потрясающий боец", - сказал Беллью.
Теги: бокс, нокаут, Александр Усик
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