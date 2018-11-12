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Усик вошел в тройку сильнейших боксеров мира
12.11.2018 16:25
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поднялся на третью строчку в топ-10 pound-for-pound рейтинга по версии авторитетного издания BoxRec, сообщает Укринформ.
Это стало возможным благодаря блестящей победе украинца над британцем Тони Беллью.
В то же время, еще один украинец - Василий Ломаченко - опустился в рейтинге на пятое место. Примечательно, что это первый случай в карьере боксеров, когда Усик опередил своего соотечественника.
По-прежнему рейтинг возглавляет американец Теренс Кроуфорд. На втором месте находится Сауль Альварес.
Теги: рейтинг, Василий Ломаченко, Александр Усик
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