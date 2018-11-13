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Началась продажа билетов на матч «Шахтер» — «Лион»

13.11.2018 13:05
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Началась продажа билетов на матч «Шахтер» — «Лион»

В продажу поступили билеты на игру 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Лион», сообщает XSPORT.ua.
Игра состоится 12 декабря в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».
Приобрести билеты можно:
- в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);
- на shakhtar.com;
- в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);
- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
- в розничной торговой сети Харькова.
При покупке билета онлайн через официальные каналы клуба скидка 10 гривен.
В 5-м туре «Шахтер» сыграет на выезде против «Хоффенхайма», а «Лион» дома примет «Манчестер Сити».



Теги: Донбасс, билеты, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
 
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