Началась продажа билетов на матч «Шахтер» — «Лион»

13.11.2018 13:05

В продажу поступили билеты на игру 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Лион», сообщает XSPORT.ua.

Игра состоится 12 декабря в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».

Приобрести билеты можно:

- в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- на shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

При покупке билета онлайн через официальные каналы клуба скидка 10 гривен.

В 5-м туре «Шахтер» сыграет на выезде против «Хоффенхайма», а «Лион» дома примет «Манчестер Сити».