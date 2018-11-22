ФФУ пожизненно дисквалифицировала 6 донецких футболистов

22.11.2018 09:20

Шесть игроков из системы донецкого "Олимпика" пожизненно отстранили от футбола за участие в договорных играх, сообщает ТСН.

Такое решение принял Апелляционный комитет Федерации футбола Украины после рассмотрения дела о договорных матчах с участием игроков молодежных команд "Олимпика", сообщает FootballHub.

В список наказанных футболистов попали Назар Единак (ныне - третья лига Польши), Вадим Счастливцев ("Авангард"), Владислав Писковой, Артем Козлов (оба - "Сумы"), Богдан Степаненко ("Буковина") и Лука Надирадзе ("Сумы").

Последний также подозревается в участии в договорном матче за свой новый клуб - "Сумы". В поединке 17-го тура Первой лиги "Звезда" – "Сумы" экс-игрок дончан отметился неоднозначным автоголом, неуклюже срезав мяч в сетку собственных ворот.

На этот подозрительный матч обратили внимание в УЕФА и прислали в ФФУ свой рапорт. Организация признала большую вероятность того, что это была игра с фиксированным результатом.