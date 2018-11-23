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Украинская дзюдоистка-чемпионка снялась для Vogue

23.11.2018 10:00
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Украинская дзюдоистка-чемпионка снялась для Vogue

Самая молодая в истории дзюдо чемпионка мира украинка Дарья Белодед приняла участие в фотосессии для украинской версии известного журнала Vogue, сообщает XSPORT.ua.
В рамках съемки 18-летняя красавица-дзюдоистка примерила четыре образа. Снимки спортсменки украсят декабрьский номер модного глянца.



Теги: Украина, дзюдо, Vogue, фотосессия, чемпионка
 
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