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«Александрия» отобрала у «Динамо» три очка и второе место в чемпионате

26.11.2018 10:00
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«Александрия» отобрала у «Динамо» три очка и второе место в чемпионате

«Александрия» в матче 16 тура УПЛ дома обыграла киевское «Динамо», сообщает XSPORT.ua.
Уже на 3-й минуте Цуриков ударом в касание поразил ворота Бойко. Через полчаса киевляне сравняли счет: Вербич головой замкнул навес Кендзеры.
В начале второго тайма команда Шарана вновь вышла вперед. Тот же Цуриков заработал пенальти, а Запорожан уверенно реализовал 11-метровый. Позже, Вербич мог во второй раз сравнять счет, но его удару не хватило точности.
Благодаря победе «Александрия» опередила «Динамо» в турнирной таблице, выйдя на второе место, и нанесла киевлянам четвертое поражение в УПЛ.
Таким образом отставание киевлян от лидера чемпионата донцкого «Шахтера» увеличилось до 9 очков.



Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Динамо" Киев
 
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