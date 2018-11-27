Названы средние зарплаты футболистов разных стран

27.11.2018 15:00

Украинская Премьер-лига занимает 22 место в мире по средней зарплате футболистов команд высших лиг. Среднестатистический игрок клуба УПЛ в год зарабатывает 191 238 евро, сообщает Телеканал новостей «24», ссылаясь на рейтинг Sporting Intelligence.

Такая зарплата, по информации источника, сравнима с шотландской (21-е место, 199 тысяч евро) и греческой лигами (23-е место, 156,5 тысяч евро).

Лидером рейтинга осталась английская Премьер-лига. Там футболист в среднем за год зарабатывает 3,38 млн евро. Меньше всего платят в чемпионате Сан-Марино. Здесь футболисты в среднем получают в год 2,5 тысячи евро.