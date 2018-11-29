Где смотреть матчи «Динамо» и «Ворсклы» в Лиге Европы

29.11.2018 10:20

Сегодня, 29 ноября, киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла» проведут матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает XSPORT.ua.

«Динамо» сыграет с «Астаной» на выезде, начало в 17:50. «Бело-синие» наряду с казахами возглавляют группу К, имея восемь очков. Победа обеспечит команде Александра Хацкевича первое место в своем квартете. Прямая трансляция матча «Астана» - «Динамо» будет доступна на телеканале «Футбол 2».

Полтавчане же после четырех поединков имеют три очка, а победа в матче с лондонским «Арсеналом» не гарантирует бронзовому призеру украинской Премьер-лиги сезона-2017/2018 ничего, так как у «Спортинга», идущего вторым, семь пунктов.

Встреча с участием полтавчан состоится в Киеве в 19:55 на НСК «Олимпийском». Прямую трансляцию встречи «Ворскла» - «Арсенал» проведет телеканал «Футбол 1».