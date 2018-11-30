Динамо досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)

30.11.2018 09:01

29 ноября в Казахстане в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы Астана принимала киевское Динамо, сообщает Znaj.ua.

Украинской команде удалось выйти вперед еще в первом тайме после гола Беньямина Вербича на 29-й минуте.

Несмотря на все усилия и несколько опасных голевых моментов, команда из Казахстана так и не смогла "распечатать" ворота Дениса Бойко.

В итоге Динамо удержало победный счет и гарантировало себе победу в группе К Лиги Европы.

Эта победа для киевлян вдвойне ценнее, так как на стадионе Астаны искусственное поле и на нем не каждой команде удается победить.