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Украинский боксер отправил соперника в кому (ВИДЕО)

03.12.2018 09:05
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Украинский боксер отправил соперника в кому (ВИДЕО)

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) нокаутировал Адониса Стивенсона из Канады (29-2-1, 24 КО) в бою за пояс WBC, сообщает XSPORT.ua.
В конце 11-го раунда украинец провел затяжную комбинацию из восьми безответных ударов, которые заставили канадца упасть на настил ринга.
После нокаута от Гвоздика Стивенсона в срочном порядке доставили в больницу, где он в критическом состоянии был помещен в отделение интенсивной терапии и введен в искусственную кому.
Позднее появилась информация, что состояния канадского боксера стабилизировалось.



Теги: Украина, бокс, WBC, кома, нокаут
 
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