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УЕФА объявила о переносе матча Шахтер — Лион из Харькова
Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом не состоится в Харькове, сообщает Спортарена.
Первоначально встреча была запланирована на 12 декабря и должна была пройти в Харькове на ОСК Металлист — домашнем стадионе Шахтера в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Но из-за недавнего введения военного положения в Харьковской области игра будет перенесена в другой город.
«Ни один матч под эгидой УЕФА не состоится в тех местах, где действует военное положение. Матч между Шахтером и Лионом не состоится в Харькове. Также мы пока не знаем, в каком городе пройдет эта игра», — цитирует заместителя генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти AFP.
Среди городов, которые могут принять такой матч наиболее вероятными кажутся Львов и Киев. Встреча в Киеве вряд ли состоится, ведь 13 декабря там Динамо сыграет с Яблонцем в Лиге Европы.
Теги: Донбасс, Харьков, Лига Чемпионов, военное положение, ФК "Шахтёр"
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