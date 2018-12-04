Золотой мяч пролетел мимо Роналду и Месси

04.12.2018 10:20

Хорватский полузащитник Реала Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча по итогам 2018 года. В этой номинации он оказался сильнее Роналду и Гризманна, которые вошли в финальную тройку, сообщает sportarena.com.

Хавбек Реала прервал двоевластие Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец и португалец завоевывали эту награду с 2008 по 2017 год, получив по пять Золотых мячей.

Что касается Месси, то он в итоге финишировал на пятом месте в голосовании, его опередил француз Килиан Мбаппе.

Ранее в этом году Модрич уже стал игроком года по версии ФИФА, опередив за победу в этой номинации Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха.