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"Шахтер" сыграет с "Лионом" в Киеве
05.12.2018 09:40
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин сообщил о том, что матч 6-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» - «Лион» пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», сообщает Sport.ua.
"Дорогие друзья, только что пришло письмо из УЕФА по поводу нашей игры с Лионом. Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийском»", - написал он в на своей странице в Facebook.
Поединок пройдет в среду, 12 декабря, начало в 22:00. О старте продажи билетов будет сообщено дополнительно.
Напомним, матч изначально должен был пройти в Харькове, однако был перенесен из-за введения военного положения в Харьковской области.
Теги: Донбасс, Киев, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
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