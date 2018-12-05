Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Шахтер" сыграет с "Лионом" в Киеве

05.12.2018 09:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Шахтер" сыграет с "Лионом" в Киеве

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин сообщил о том, что матч 6-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» - «Лион» пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», сообщает Sport.ua.
"Дорогие друзья, только что пришло письмо из УЕФА по поводу нашей игры с Лионом. Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийском»", - написал он в на своей странице в Facebook.
Поединок пройдет в среду, 12 декабря, начало в 22:00. О старте продажи билетов будет сообщено дополнительно.
Напомним, матч изначально должен был пройти в Харькове, однако был перенесен из-за введения военного положения в Харьковской области.



Теги: Донбасс, Киев, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх