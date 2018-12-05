"Шахтер" сыграет с "Лионом" в Киеве

05.12.2018 09:40

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин сообщил о том, что матч 6-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» - «Лион» пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», сообщает Sport.ua.

"Дорогие друзья, только что пришло письмо из УЕФА по поводу нашей игры с Лионом. Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийском»", - написал он в на своей странице в Facebook.

Поединок пройдет в среду, 12 декабря, начало в 22:00. О старте продажи билетов будет сообщено дополнительно.

Напомним, матч изначально должен был пройти в Харькове, однако был перенесен из-за введения военного положения в Харьковской области.